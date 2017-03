Milan, Luiz Gustavo vorrebbe venire ma prima serve il closing. Contatti avviati con il Wolfsburg

Prima il closing e poi il mercato. Questo è il mantra che ormai da qualche mese continuano a ripetersi i dirigenti rossoneri, in attesa di una definitiva fumata bianca nella trattativa tra Fininvest e SES. Intanto però Mirabelli e Fassone continuano a lavorare, alla ricerca degli uomini giusti sul quale rifondare il Milan del futuro, e a tornare d’attualità nelle ultime ore è il nome di Luiz Gustavo. Il giocatore al Wolfsburg si trova relegato in quartultima posizione con solamente 23 punti guadagnati in 23 partite e per questo motivo in estate gradirebbe un trasferimento in rossonero. Il Milan si era messo nei mesi scorsi anche sulle tracce dell’atalantino Kessie e del giovane centrocampista del Borussia Mönchengladbach Dahoud, ma i contatti riavviati nelle ultime settimane per Luiz Gustavo potrebbero portare il brasiliano in cima alla lista dei desideri del club rossonero. Prima però serve il closing, poi finalmente si potrà parlare di mercato, con qualche certezza in più.