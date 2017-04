Milan, nella corsa a Wilshere dall’Inghilterra si inserisce il West Ham

Secondo il “Daily Mirror” il Milan dovrà battersi con il West Ham per arrivare ad acquisire Jack Wilshere. Il trentenne regista in prestito al Bournemouth dall’Arsenal sembra essere entrato nella lista dei desideri di Bilic, allenatore degli “hammers”, che sarebbe disposto a spendere circa 30 milioni di euro per arrivare al mancino inglese. D’altro canto il Milan non sembra essere intenzionato a tirarsi fuori dalla corsa al brillante centrocampista.