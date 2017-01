Milan, no di Sosa al Fenerbahce. In arrivo offerta dalla Cina

Josè Sosa e il Milan: un futuro tutto da scrivere. Per il centrocampista argentino è arrivata una ricca offerta del Fenerbahce. 7,5 milioni di euro al Milan che introietterebbe la stessa cifra spesa in estate per strappare il Principito al Besiktas. Per l’ex Napoli due anni e mezzo di contratto a 5 milioni a stagione. Più del doppio di quanto guadagna a Milano. Sosa, però, ha respinto al mittente la proposta: non intende tornare in Turchia, tantomeno per vestire la maglia dei rivali del suo Besiktas. Sosa vorrebbe restare a Milano per giocarsi le sue chance in rossonero, ma prenderebbe in considerazione un’offerta dalla Cina. Il suo agente Favio Bilardo mercoledì sbarcherà a Milano per fare il punto della situazione. In arrivo c’è, infatti, una ricca offerta dall’Oriente. Intermediari al lavoro, con il Milan che aspetta di conoscere le volontà del Principito. Da una sua cessione potrebbe così arrivare il tesoretto per definire l’arrivo di Deulofeu (Everton) e di un centrocampista last-minute.