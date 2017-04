Milan ricordi Jackson Martinez? E’ pronto a tornare in Europa

Il trentenne Jackson Martinez, dopo essere stato vicino nel mercato invernale del 2016 al Milan, è pronto a rimettersi in gioco dopo la fallimentare esperienza nel campionato cinese. In tal senso il centravanti colombiano, che aveva incantato con la maglia del Porto, sarebbe entrato nel mirino del Galatasaray. Secondo “Star” infatti il club turco sarebbe pronto ad offrire 15 milioni di euro al Guangzhou Evergrande per il cartellino del calciatore che così avrebbe la possibilità di rilanciarsi.