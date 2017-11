Milan ricordi Torres? Da Oltremanica il suo futuro è lontano dall’Atletico

Secondo quanto riportato dal “Daily Mirror” il futuro del trentatreenne Fernando Torres sembra essere sempre più lontano dall’Atletico Madrid. L’ex centravanti del Milan, dopo numerose peregrinazioni in Inghilterra, era ritornato a far brillare la sua stella con la maglia dei “Colchoneros” risultando anche decisivo in numerosi frangenti. Adesso però, con il ritorno di Diego Costa all’Estadio Wanda Metropolitano, “El Niño”, come veniva soprannominato agli albori della sua carriera, sembra essere ai margini del progetto e pertanto nella lista dei partenti. In corsa per assicurarsi l’iberico ci sarebbero il Southampton e il Newcastle di Rafa Benitez, storico allenatore del giocatore, che sarebbero disposti ad offrire al giocatore, in scadenza a giugno 2018, un contratto importante pur di annoverarlo nelle proprie rose.