Milan, spunta il Marsiglia per Vangioni

L’Olympique Marsiglia è alla ricerca di un terzino sinistro e la dirigenza del club francese sta esplorando il mercato italiano. L’ultima idea della formazione allenata da Rudi Garcia si chiama Leonel Vangioni, oggetto misterioso in casa Milan e in procinto di lasciare, almeno in prestito, i rossoneri già a gennaio. Primi approcci e contatti impostati con l’entourage del giocatore classe ’87, seguito anche da Sporting Lisbona e Siviglia oltre che da alcuni club italiani (Genoa e Palermo).