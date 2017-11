Milan ti ricordi Flamini? Si trova in prova al Rayo Vallecano

Provino in salsa spagnola per Mathieu Flamini. Secondo quanto riportato da “Radio Marca” l’ex centrocampista rossonero starebbe infatti svolgendo un periodo di prova presso il Rayo Vallecano, terzo club di Madrid per importanza (dopo Real e Atletico, ndr) e attualmente in ottava posizione nella Segunda Division spagnola. Svincolatosi dal Crystal Palace lo scorso giugno, dopo solamente 10 apparizioni con il club londinese, Flamini in carriera ha conquistato 3 Coppe d’Inghilterra e 3 Community Shield con l’Arsenal mentre con la maglia del Milan ha vinto un Campionato italiano (l’ultimo dei Rossoneri, nel 2011) e una Supercoppa italiana. Qualora Sanchez Munoz, allenatore del Rayo, dovesse essere convinto dalle prestazioni in allenamento del francese, Flamini potrebbe dunque aggiungere al suo curriculum un’esperienza in Spagna all’età di 33 anni.