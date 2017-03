Milan ti ricordi Roque Júnior? Allenerà in Brasile

Roque Júnior, ex difensore di Milan e Siena, è diventato ufficialmente il nuovo allenatore dell’Ituano, club brasiliano del campionato Paulista. L’Ituano nel 2010 è stato l’ultimo club in cui ha militato l’ex centrale difensivo della nazionale verdeoro. Il quarantenne di Santa Rita do Sapucaí in carriera ha vinto molto, tra i trofei più importanti la Coppa del Mondo con il Brasile nel 2002 e la Coppa dei Campioni con il Milan nel 2003.