Non solo Crotone: su Cutrone ci sono anche Bologna e Verona

Tutti pazzi per Patrick Cutrone. Il giovane attaccante 19enne sta vivendo una estate da ricordare. Prima il ritiro con la Prima Squadra poi la fiducia di mister Vincenzo Montella che l’ha schierato titolare nelle due gare preliminari di Europa League contro il Craiova. E Cutrone ha risposto presente a San Siro andando anche in gol. Non male per il classe 1998 che da tempo è nelle mire del Crotone. Nelle ultime ore, però, si sono fatte avanti anche Bologna e Verona per ottenere il prestito del giovane puntero. Se al Milan arrivasse Kalinic o un altro attaccante lo spazio per Cutrone diminuirebbe e il prestito per giocare da protagonista potrebbe rappresentare lo scenario ideale.