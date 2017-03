Il primo tentativo di cessione fu con Bee Taechaubol, broker thailandese incaricato di fare da ‘tramite’ tra Berlusconi e una cordata di acquirenti. Così parlò in merito all’acquisizione del club rossonero: “Il Milan è la mia unica opzione, mi hanno offerto di acquistare tre club inglesi ma ho detto di no. Voglio solo il Milan, non penso a nessun altro investimento”