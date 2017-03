Oltremanica sono sicuri: Sanchez partirà per non meno di 57 milioni di euro

Secondo quanto riportato dal “Sun” l’Arsenal lascerebbe partire “El Niño Maravilla” per almeno 57 milioni di euro. La cifra è sicuramente importante ma non sembra affatto scoraggiare le principali pretendenti ovvero Inter, Juventus e Milan. Il poliedrico attaccante classe ’88 sembra comunque in rotta con i “Gunners” e sarebbe ben lieto di ritornare in Serie A da dove è partita la sua brillante carriera.