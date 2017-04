Parla il padre di Kolasinac: “Non ha ancora firmato con nessuno. In settimana prenderemo una decisione…”

Conteso tra Arsenal e Milan, il futuro di Sead Kolasinac è ancora tutto da decidere. A rivelarlo ė il padre del difensore bosniaco, il quale, come riportato dal “Sun”, ha smentito le voci riguardo alla firma di un preaccordo con i Gunners. “Sead non ha ancora firmato con nessuna squadra. Vi confermo che ci sono stati dei contatti con l’Arsenal ma non è vero che è già un loro giocatore. Questa settimana incontrerò lui e il suo agente, ci siederemo e finalmente prenderemo una decisone”. Kolasinac Sr. ha poi confermato anche l’interessamento del Milan per il figlio, lasciando così aperta la porta a un trasferimento in Italia. Secondo quanto riportato dal “Daily Mail” inoltre, il terzino dello Schalke 04 sarebbe disposto a firmare con l’Arsenal solamente nel caso in cui alla guida del club dovesse rimanere Arsene Wenger.