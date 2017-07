Milan, chi è Renato Sanches? Dall’infanzia difficile all’idolo Seedorf. E i bonus per il Pallone d’Oro…

Renato Sanches con le sue recenti dichiarazioni ha aperto alla possibilità di vestire rossonero, pista che non dispiacerebbe certamente a dirigenti e tifosi del Milan. L’addio in direzione Italia potrebbe al massimo dispiacere a Carlo Ancelotti. Ma intanto i club stanno valutando la formula migliore (idea prestito e riscatto) e la trattativa procede. Giusto ricordare che il centrocampista classe 1997 è stato pagato 35 milioni e addirittura 45 di bonus (20 milioni se dovesse raggiungere i primi tre posti nella classifica per il Pallone d’Oro). Ma chi è Renato Sanches, ex golden boy del campionato portoghese?

STORIA Le cifre che ballano sono numeri inimmaginabili per uno come Sanches, di origini capoverdiane ma nato e cresciuto a Musgueira, uno dei quartieri più poveri del Portogallo, alle porte di Lisbona. Il suo idolo è da sempre un ex milanista come Seedorf. Da giovane ha militati nelle “Aquile di Musgueira”, squadra che ha come obiettivo principale quello di togliere i ragazzi dalla strada. Il presiedente Antonio Quadros racconta di Sanches come di un ragazzo birbante ma al tempo stesso timido. A ogni grande prestazione in campo il presidente gli regalava qualche soldo per comprare la “bifana”, panino tipico portoghese. All’età di 10 anni viene prelevato dal Benfica e secondo le voci che circolano in Portogallo sarebbe stato pagato 750 euro e 25 palloni. Quadros riveste ancora un ruolo importante nel convincerlo, perché non voleva lasciare la famiglia.

CONTROVERSIE Le difficoltà esistono ancora oggi: nel 2016, infatti, l’allenatore dell’Auxerre Roux ha affermato che Sanches in realtà non avesse 18 ma 23-24 anni. Il dubbio è sorto perché il centrocampista sarebbe stato dichiarato all’anagrafe all’età di 5 anni, al momento della separazione dei genitori. I dubbi sono stati poi fugati da alcune inequivocabili foto fornite dal calciatore da bambino. Questione chiusa. Oggi Sanches è sempre più vicino alla Serie A e vuole scrivere un altro capitolo della sua storia personale, fatta di rivincite e un passato difficile. Nonostante le cifre folli…