Pochettino spaventa il Milan, l’Argentino vuole Suso al Tottenham

Oltre a Donnarumma ci sono altri patrimoni da difendere in casa Milan e uno di questi porta il nome di Jesús Joaquín Fernández Sáez de la Torre, meglio noto come Suso. Secondo quanto riportato da “Marca”, nelle ultime ore l’esterno d’attacco rossonero sarebbe infatti finito nel mirino del Tottenham di Mauricio Pochettino, il quale nelle prossime settimane potrebbe presentare un’offerta per provare a strappare il talentuoso spagnolo al club di via Aldo Rossi. Accostato nei mesi scorsi anche al Napoli, Suso è stato il vero protagonista della prima metà di stagione in casa Milan e la sua costanza di rendimento gli ha consentito di rilanciarsi agli occhi di molti top club europei. Dopo l’esperienza a Liverpool, il Tottenham sogna dunque di riportare l’ex Reds in Premier League, per permettere a Pochettino di avere una freccia in più al proprio arco da scagliare anche nelle partite di Champions League, competizione nella quale i londinesi vorrebbero riscattare la magra figura rimediata in questa stagione (eliminazione ai gironi, ndr).