Regali di Natale – Milan, dopo la Supercoppa un mercato di occasioni. Montella avrà i botti in estate?

Montella e il Milan si godono la vittoria in Supercoppa con la Juve. Gennaio si avvicina e a Natale anche l’Aeroplano ha mandato qualche richiesta alla società di via Aldo Rossi. In attesa del closing, i soldi arrivati dalla Cina non influiranno minimamente nella campagna invernale. Che sarà low cost.

TELENOVELA BADELJ Montella ha chiesto un centrocampista che possa togliere pressione a Locatelli. Badelj della Fiorentina resta in pole, ma la dirigenza viola non fa sconti nonostante il contratto in scadenza 2018. Spazio dunque a idee e occasioni che matureranno a gennaio inoltrato. I prima acquisti in mediana intanto saranno Pasalic (era a Doha) e Bertolacci, rientrato alla grande dopo lo stop. In attesa del closing e dell’estate, per qualche regalo vero.