Salvini sul closing del Milan: “Sono imbarazzato. Maglia e dignità hanno un valore, dove sono finiti?”

Questa mattina il segretario della Lega Nord Matteo Salvini era presente presso l’Università Cattolica di Milano per prendere parte a una conferenza che vedeva come tema l’Europa (come mostra la foto firmata GazzaMercato). Al termine dell’incontro, interrogato sulla questione closing per il Milan, Salvini è apparso molto amareggiato e ha risposto: “Da tifoso del Milan sono imbarazzato per una presa in giro che portano avanti da mesi. Chiediamo che ci dicano qualcosa. Maglia e dignità hanno un valore. Non so questi valori dove siano finiti”.