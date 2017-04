Sirene francesi per Bacca e Mandzukic, si libera un posto al Marsiglia

Secondo quanto scrive “L’Equipe” Bafetimbi Gomis, centravanti trentunenne in prestito allo Swansea City dal Marsiglia, a fine stagione verrà acquistato dai “The Jacks”. A quel punto si libererebbe un posto nel reparto offensivo dell’OM che sarebbe disposto a spendere circa 20 milioni di euro e vorrebbe acquisire uno tra Carlos Bacca, trentenne attaccante in rotta con il Milan, e Mario Mandzukic coetaneo del colombiano in forza alla Juventus.