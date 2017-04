Sirene spagnole e inglesi per Suso, il rinnovo con il Milan sembra lontano

Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo “AS”, il futuro di Jesús Joaquín Fernández Sáez de la Torre, meglio noto come Suso, sembra essere sempre più lontano dalla “Madunina”. Infatti, il poliedrico esterno spagnolo, sarebbe entrato da tempo nel mirino di Atletico Madrid e Tottenham che sarebbero disposti ad offrire cifre ingenti pur di acquisire le prestazioni del ventitreenne mancino in scadenza con i rossoneri nel 2019. La difficile situazione societaria e le difficoltà incontrate dalla compagine milanista per raggiungere l’Europa rendono molto difficile ad oggi la permanenza a Milano del talento cresciuto nel Liverpool.