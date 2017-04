Sirene spagnole per Fabregas. L’Atletico Madrid lo vuole e non molla nemmeno Diego Costa

Il Milan nelle ultime sessioni di calciomercato lo ha cercato a lungo e forse, grazie alla nuova proprietà cinese, la prossima estate potrebbe provare a fare un nuovo tentativo per portarlo a Milano. Il futuro di Cesc Fabregas sembra destinato a portarlo lontano da Londra, dove sotto la guida di Antonio Conte non è quasi mai riuscito a trovare una maglia da titolare. Secondo quanto riportato da “Eurosport”, delle sirene spagnole si sarebbero accese intorno al giocatore attualmente in forza al Chelsea, sirene che il Milan sarà costretto a fronteggiare qualora dovesse decidere di puntare in maniera decisa sul centrocampista ex Barcellona. Ad aver messo gli occhi su Fabregas sarebbe infatti l’Atletico Madrid del Cholo Simeone. I Colchoneros starebbero provando a sollecitare i Blues a vendere il giocatore già in estate per permettergli un ritorno in Liga. Non va però dimenticato che attualmente il mercato dell’Atletico è bloccato, a causa di alcune sanzioni imposte dalla Fifa, e che solamente il TAS potrebbe permettere agli spagnoli di operare nel mercato estivo, andando di fatto a ridurre la pena (come già fatto qualche mese fa con il Real Madrid). Secondo “Mundo Deportivo” inoltre, l’Atletico non avrebbe ancora accantonato l’idea di riportare a Madrid Diego Costa, altro giocatore che sembra destinato a lasciare il Chelsea in estate.