Suso – Milan è pronto un rinnovo anti-Atletico Madrid? Dalla Spagna è più che una voce

Jesús Joaquín Fernández Sáez de la Torre, meglio noto come Suso, sta incantando il popolo rossonero e, in questa stagione, il prezzo del suo cartellino è lievitato. L’ala mancina avrebbe attirato su di sé le attenzioni di numerosi top club fra cui il Tottenham e soprattutto l’Atletico Madrid. Proprio i “Colchoneros” sarebbero pronti a una maxi-offerta per acquisire quanto prima il ventitreenne iberico, ma il Milan vorrebbe trattenere il suo gioiello. Pertanto sarebbe pronto, secondo il “Mundo Deportivo”, un cospicuo rinnovo per allontanare le mire dell’Atletico e di altri corteggiatori interessati al talento cristallino di Cadice. Certo il closing giocherà un ruolo fondamentale sull’adeguamento di Suso ma si respira un’aria fiduciosa in casa rossonera.