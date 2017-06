Tra Siviglia e Marsiglia, Carlos Bacca si allontana dal Milan

Il futuro di Carlos Bacca sembra destinato a concretizzarsi lontano da Milano. Viste le pessime prestazioni del finale di stagione e il recente arrivo di Andre Silva, il colombiano ad oggi appare ai margine del progetto rossonero, motivo per cui una sua partenza al momento sembra essere la soluzione giusta per tutti. Secondo quanto riportato da “Marca”, il Marsiglia di Garcia avrebbe offerto un triennale al giocatore per convincerlo a sposare il progetto francese. Dal canto suo Bacca sembrerebbe però più orientato a un ritorno al Siviglia, sulla falsa riga di quanto sta accadendo in queste ore in casa Inter con Banega.