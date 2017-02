Voci inglesi: Chelsea shock su Donnarumma. 70 mln per strapparlo a Milan…e Juve

“Non capisco le critiche a Donnarumma. Se vogliono che se ne vada, basta dirlo”. Con queste parole Mino Raiola aveva risposto alle prime critiche piovute da parte di alcuni tifosi sul suo assistito, spaventando quei rossoneri che proprio su Donnarumma sperano di poter costruire il Milan del futuro. Da quando Mihajlovic lo ha lanciato contro il Sassuolo, Gigio ha già collezionato oltre 50 presenze ed è diventato subito il diamante più prezioso in casa rossonera. I rumors di mercato nei suoi confronti si sono susseguiti giorno dopo giorno. Tutti lo considerano il futuro Buffon e tutti sono pronti a fare follie per averlo. La Juve ci sta pensando, dopo Gigi non sarebbe male ripartire da Gigio ma prima c’è da battere la concorrenza dei top club europei. Secondo quanto lanciato dal “The Independent” e subito ripreso da molti siti web italiani ed esteri, il Chelsea di Antonio Conte sarebbe infatti pronto a sborsare la bellezza di 70 milioni di euro per portare l’italiano a Londra e consegnargli le chiavi della porta ora difesa da Courtois (voglioso di unirsi al Real Madrid). Semplici rumors di mercato o verità nascoste? Per ora Donnarumma aspetta di diventare maggiorenne (il 25 febbraio sarà il grande giorno!) per poter discutere con il Milan del suo rinnovo del contratto ma in futuro tutto potrebbe succedere, soprattutto davanti a cifre del genere…