Voci inglesi: il Milan prepara 85 milioni per Lukaku

Clamorosa indiscrezione di mercato in arrivo dall’Inghilterra. Secondo i colleghi del Daily Star infatti il Milan sarebbe pronto ad offrire 85 milioni di euro per il talento belga Romelu Lukaku dell’Everton. I colleghi inglesi sostengono che il club di via Aldo Rossi non sarebbe affatto spaventato dalle richieste economiche della squadra di Liverpool, tanto da poter competere con le altre potenze europee che vogliono ingaggiare l’attaccante.