Voci inglesi: Juventus, incontrato l’agente di De Sciglio

Con Patrice Evra in uscita e uno Stephan Lichtsteiner momentaneamente lontano dalla cessione, la Juventus sta guardandosi attorno per rinforzare le fasce. Raggiunto l’accordo per Kolasinac, secondo i colleghi di italianfootballdaily.com gli uomini di mercato bianconeri avrebbero incontrato anche l’agente di Mattia De Sciglio, in scadenza di contratto col Milan nel 2018. I campioni d’Italia in carica vorrebbero anticipare la concorrenza e continuare ad investire su giovani italiani. Il terzino milanista è noto ad Allegri che l’ha allenato a Milanello e sarebbe un ottimo innesto sia in ottica nazione che internazionale. Dal canto suo, il Milan, spera di giungere il più velocemente possibile ad un accordo per il rinnovo contrattuale del classe ’92. L’amo, intanto, sembra esser stato gettato in attesa di giugno…