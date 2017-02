Voci inglesi: Milan, 30 milioni per Fabregas

Il Milan sarebbe pronto a tornare alla carica per Cesc Fabregas. Il centrocampista spagnolo, a lungo seguito dai rossoneri, sarebbe ancora un obiettivo. Secondo i colleghi del Telegraph infatti, il club di via Aldo Rossi sarebbe pronto ad offrire oltre 30 milioni di euro per convincere il Chelsea a lasciarlo partire. Il quotidiano inglese suggerisce anche però che il giocatore preferirebbe rimanere a Londra.