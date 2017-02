Voci inglesi: Milan, lo United ha pronti 50 milioni per Donnarumma

Le voci di mercato intorno a Gianluigi Donnarumma sembrano non cessare. Dall’Inghilterra giungono infatti notizie poco rassicuranti per il Milan, poiché, secondo quanto riportato dal Mirror, il Manchester United starebbe preparando un’offerta da 50 milioni di euro per ingaggiare il classe ’99 durante la prossima sessione di mercato estiva. Sull’estremo difensore è forte anche l’interesse di altri club europei, tra cui la Juventus.