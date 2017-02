Voci inglesi: Wenger-Arsenal al capolinea. C’è Milano nel futuro del tecnico francese?

La storia tra Arsene Wenger e l’Arsenal è praticamente giunta al capolinea. Dopo 20 anni il tecnico francese potrebbe lasciare Londra in un addio consenziente, alla luce degli ultimi risultati dei Gunners. Secondo i colleghi del Daily Star il futuro dell’allenatore potrebbe essere in Italia, a Milano, all’Inter o al Milan. Altre opzioni sarebbero rappresentate dalle panchine di Athletic Bilbao e Siviglia. L’unica cosa (quasi) certa è che non siederà più su quella dell’Emirates Stadium.