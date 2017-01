Wilshere – Milan, dall’Inghilterra si riapre la trattativa ma occhio a Luiz Gustavo…

Il Milan è alla ricerca di un centrocampista da poter acquisire già nel mercato invernale o su cui poter mettere le mani a giugno. Nelle ultime ore il nome del classe ’87 Luiz Gustavo è stato più volte accostato al club rossonero che, per acquisire il faro del Wolfsburg, sarebbe pronto a dare battaglia alla Juventus sulla base di 18 milioni di euro. Oltremanica, invece stando a quanto riportato dal “Daily Mirror”, Jack Wilshere sembra sia nuovamente molto vicino al Milan. Il venticinquenne centrocampista inglese di proprietà dell’Arsenal, in estate era stato più volte accostato alla Roma ma il trasferimento non si concluse a causa di divergenze economiche. Ciò ha comportato il passaggio del regista in prestito al Bournemouth dove sta deliziando il suo pubblico. L’Arsenal non sembra intenzionato a rinnovare il contratto del calciatore che scadrà il 31 maggio nonostante il suo valore di mercato attuale oscilli intorno ai 25 milioni di euro. Wilshere a giugno aveva dichiarato che sarebbe propenso a trasferirsi in Serie A, chissà che il suo futuro non possa essere con un’altra maglia a tinte rossonere…