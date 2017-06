Da Ghoulam a Jonny, il Napoli lavora sulle fasce…

Lavoro sulle fasce in casa Napoli. Secondo quanto riportato dal “Sun”, il Liverpool sarebbe tornato all’attacco sul fronte Ghoulam, giocatore infividuato da Jurgen Klopp come il rinforzo perfetto per sostituire Alberto Moreno, visto come partente certo in quel di Anfield. Ghoulam nelle scorse settimane era stato cercato anche dai cugini dell’Everton ma alla fine la pista che avrebbe portato l’algerino a Goodison Park è naufragata senza successo. Ora a riprovarci sono i Red Devils, con il Napoli che dunque è chiamato a guardarsi intorno per non lasciarsi trovare impreparato in caso di partenza dell’ex Saint Etienne. Ecco allora che secondo quanto raccontato da “Atlantico”, e ripreso da “Mundo Deportivo”, gli azzurri avrebbero messo nel mirino Jonathan Castro Otto, terzino del Celta Vigo che molto bene ha fatto nel corso dell’ultima stagione. Per Jonny, così come lo chiamano in Spagna, il Celta chiede 18 milioni (entità della clausola, ndr) ma il Napoli è fiducioso di poter chiudere a 10.