Bilancio del mercato: Napoli, più cessioni che arrivi. Ounas il nuovo talento da lanciare…

Pochi ma buoni, questo il riassunto degli acquisti in casa Napoli. La società partenopea ha infatti deciso di seguire le direttive di Sarri, confermando tutti i titolarissimi e integrando la rosa con un numero ridotto di acquisti mirati. 49,25 i milioni spesi (tenendo conto anche dei 20 pagati al Torino per il riscatto di Maksimovic, già da una stagione al Napoli), con 37 milioni di incasso, per un totale di -12,25 di saldo. Un mercato che ha permesso comunque al Napoli di migliorare in alcuni settori del campo una rosa già competitiva ai massimi livelli, guadagnandosi un 7 nelle pagelle della Gazzetta dello Sport.

ACQUISTI L’acquisto più costoso in casa Napoli porta il nome di Ounas (10 mln), piccolo attaccante algerino prelevato dal Bordeaux mentre in difesa Sarri potrà riabbracciare l’ormai ex romanista Mario Rui (9,25 mln), già allenato ai tempi dell’Empoli. Zuniga e Zapata sono rientrati dai rispettivi prestiti al Watford e all’Udinese, con l’attaccante colombiano che è stato poi ceduto alla Sampdoria, mentre per il Napoli che verrà De Laurentiis ha acquistato dal Chievo Verona Inglese (10 mln), con la punta scaligera che rimarrà in veneto per un’altra stagione.

CESSIONI Pavoletti (12 mln) e Zapata (18 mln) i partenti illustri, con il primo unitosi al Cagliari e il secondo passato alla corte di Giampaolo alla Sampdoria, appena dopo essere rientrato dal prestito all’Udinese. Anche Strinic (3 mln) questa stagione vestirà la maglia blucerchiata mentre Maiello (0,5 mln) è passato al Frosinone. Dopo l’esperienza al Chievo, De Guzman (2 mln) ha firmato per l’Eintracht, con Gnahoré (1,5 mln) ceduto invece al Palermo. Per quanto riguarda i parametri zero Lasicku è passato al Wisla Plock, Luperto all’Empoli, Dezi e R.Insigne al Parma, Grassi alla Spal, Bifulco alla Pro Vercelli e Dumitru all’Alarcon.