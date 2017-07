Da Milik a Pjaca & co. Dall’infermeria ecco i “nuovi acquisti” fatti in casa

Se si chiudesse oggi il calciomercato il Napoli avrebbe fatto due soli acquisti: Ounas e Mario Rui. Eppure, a ben guardare i partenopei sono tutt’altro che una squadra incompleta, anzi. Tutto questo perché in casa gli azzurri hanno già due nuovi acquisti che sono però arrivati in azzurro già la passata stagione: Milik e Rog. Il primo dopo un breve assaggio della sua grande qualità si è infortunato, il secondo si è inserito gradualmente e quest’anno e pronto ad esplodere.

FRECCIA MILAN Stesso discorso in casa Milan. I rossoneri infatti, al di là della faraonica campagna acquisti ritroveranno anche il “vecchio” Bonaventura, infortunatosi contro l’Udinese nella passata stagione, non vede il campo da febbraio. Sarà una vera e propria freccia in più per Montella sia a centrocampo che davanti.

FLORENZi & CO. In casa Roma tutti attendono il ritorno dello sfortunato Florenzi, infortunatosi due volte. Il giallorosso, dopo il secondo brutto stop, ha ricevuto la solidarietà di tutti, in particolare quella di Mattia Perin. Anche lui per ben due volte si è infortunato seriamente alle ginocchia ed è pronto a tornare a difendere i pali da capitano del Genoa. Non è esente da questa speciale “campagna acquisti” neppure la Juve, anche i bianconeri aspettano Marko Pjaca, quasi mai visto all’opera nella passata stagione a causa di un brutto e inatteso stop.