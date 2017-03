Dal Belgio: Napoli, Benitez vuole soffiarti Mertens

Il clima intorno al Napoli e Mertens si è fatto rovente in questi ultimi giorni. Lo stallo nella trattativa per il rinnovo sta nutrendo le voci di mercato che vogliono il belga lontano dal capoluogo campano a partire dal prossimo giugno. E se da un lato l’Inter spera nel colpaccio estivo, dall’altro numerosi club sarebbero alla finestra in attesa di sviluppi decisivi. E un doppio ex potrebbe mettere il bastone tra le ruote sia ai nerazzurri che agli azzurri. Si tratta di Rafa Benitez che alla guida del Newcastle è molto vicino alla promozione in Premier League. Secondo quanto riportato dal quotidiano belga Het Nieuwsblad infatti, i Magpies vorrebbero festeggiare in grande la conquista della Championship regalando all’allenatore spagnolo un grande colpo, identificato in Dries Mertens. L’ex tecnico del Liverpool, che l’ha fortemente voluto quando sedeva sulla panchina del San Paolo, potrebbe fare carte false pur di riabbracciare il fuoriclasse napoletano. Benitez riuscirà a ‘fregare’ entrambe le sue ex in un colpo solo?