Dal Belgio: Hazard spinge per l’addio di Batshuayi. Juve, Napoli e Lazio in agguato

Acquistato dal Chelsea durante la scorsa estate per 39 milioni, Michy Batshuayi ha faticato a trovare continuità sotto la gestione di Antonio Conte ed ora potrebbe cambiare squadra. Eden Hazard ha infatti consigliato l’attaccante classe 1993, in un’intervista rilasciata ai colleghi del quotidiano belga HD, di cercarsi un nuovo club che lo faccia giocare regolarmente, unico modo, secondo il talento dei Blues, per migliorare il proprio gioco. Qualora Batshuayi dovesse realmente chiedere di essere ceduto, Juventus, Napoli e Lazio sarebbero in agguato per provare il blitz ed ingaggiarlo. Triello di mercato tutto italiano per il gioellino ex Marsiglia.