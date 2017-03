Dal Portogallo: duello Juve-Napoli per Grimaldo

La Juventus o il Napoli potrebbero presto parlar portoghese. I bianconeri e gli azzurri starebbero infatti condividendo un obiettivo comune: Alejandro Grimaldo, terzino del Benfica. Secondo quanto riportato da A Bola, le due compagini italiane sarebbero pronte a darsi battaglia per firmare l’esterno ventunenne ex Barcellona arrivato in Portogallo nel gennaio del 2016 e che sta incantando i top club europei.