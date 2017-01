Dalla Francia: Ghoulam al PSG finanzierebbe il calciomercato del Saint-Étienne, ecco perchè…

Una storia strana. Faouzi Ghoulam, brillante terzino del Napoli, in scadenza di contratto nel 2018 non sembra interessato alle proposte di rinnovo del patron De Laurentis. Pertanto, secondo “Le10Sport”, sembra ormai prossimo al trasferimento al PSG che vedrebbe nell’algerino il degno erede di Maxwell e sarebbe pronto ad acquistarlo ad ogni costo. La cessione al club parigino, che si aggirerebbe intorno ai 20 milioni di euro, finanzierebbe indirettamente anche il Saint-Étienne, ex club di Ghoulam, il quale gode di una clausola che implicherebbe una percentuale sulla rivendita futura del calciatore. Una cifra cospicua quindi che permetterebbe alla squadra della Loira di rimpinguare le povere casse e fare un mercato invernale dignitoso.