Continua il braccio di ferro tra Napoli e Chelsea per il giovane Toljan. Secondo quanto riportato dalla “Bild”, sia i partenopei che i blues non hanno alcuna intenzione di mollare la presa sul terzino della Nazionale Under 21 tedesca e nei prossimi giorni sono previste nuove offerte da parte dei due club per convincere l’Hoffenheim a lasciare partire il giocatore.