Dalla Spagna: Denis Suarez allontana il Napoli anche se al Barça…

Malumore Denis Suarez in quel di Barcellona. Intervistato da “Mundo Deportivo”, il centrocampista Blaugrana ha voluto esprimere il proprio disappunto circa lo strano momento che sta vivendo nel club catalano, ribadendo ancora una volta però di non voler assolutamente lasciare il Barcellona, club del quale pare essersi follemente innamorato: “Ho la sensazione di essere stato messo sul mercato ma non riesco a capire il perchè. Vengo accostato a molti club importanti e ciò mi fa ovviamente piacere ma io non ho alcuna intenzione di lasciare il Barça. Non so se questa situazione si sia creata per volere del club ma ripeto per ora si tratta solo di una mia sensazione”. Queste le parole pronunciate dal giocatore, il quale alla specifica domanda di un possibile passaggio al Napoli a gennaio ha risposto: “Non ho alcuna intenzione di lasciare il Barcellona. Lo dico da tempo, voglio vincere con questa maglia”.