Altra pretendente per KK. Il Barcellona, secondo il quotidiano catalano El Mundo Deportivo, è alla ricerca di un difensore centrale per la prossima stagione. L’ultima pista seguita dagli uomini mercato catalani conduce al roccioso nazionale senegalese Kalidou Koulibaly del Napoli. I 70 milioni base d’asta per strappare il suo cartellino al club di De Laurentiis, però, sono ritenuti tanti dal ds Robert Fernandez.