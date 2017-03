Dalla Spagna: il Chelsea torna alla carica per Koulibaly. Con un Napoli in difficoltà tutto può essere più facile

Eliminazione dalla Champions League e dalla Coppa Italia a un passo e terzo posto in campionato messo a rischio dalla sconfitta interna contro l’Atalanta. In casa Napoli le pesanti sconfitte subite nel mese di febbraio per mano di Real, Atalanta e Juventus hanno finito per rovinare una stagione giocata fino a gennaio ad altissimo livello e a peggiorare le cose potrebbe essere una voce proveniente dalla Spagna. Secondo “Mundo Deportivo” infatti il Chelsea sarebbe pronto a tornare alla carica per Koulibaly, voglioso di sfruttare questo momento di crisi in casa partenopea per strappare a Sarri uno dei suoi campioni. L’intento degli inglesi è quello di convincere già ora il giocatore ad unirsi a loro in estate per puntare a trofei importanti. D’altro canto in casa azzurra sperano che Marzo possa essere il mese del rilancio in tutte le competizioni (ci sono ancora infatti i ritorni delle due sfide di coppa da giocare al San Paolo), per dimostrare a Koulibaly di poter scegliere ancora il Napoli come squadra con la quale puntare a sollevare coppe prestigiose.