Potrebbe essere il vice Callejon, o il post Mertens, a seconda di come le cose si mettano in casa Napoli. Quel che pare certo è che Samu Castillejo sia entrato nel mirino degli azzurri. Secondo quanto riferito da Marca, i partenopei avrebbero già presentato una prima offerta al Villareal di 20 milioni di euro per convincerli a cedere il 22enne esterno destro spagnolo.