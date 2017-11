Dalla Spagna: il Napoli non molla Vrsaljko

Il Napoli non ha alcuna intenzione di mollare la presa per Sime Vrsaliko, come fa sapere “Mundo Deportivo”. Secondo quanto raccontato dal quotidiano iberico, i partenopei starebbero infatti provando a forzare la mano nella trattativa con l’Atletico Madrid per convincere i Colchoneros a lasciar tornare in Italia l’ex Sassuolo, poco utilizzato finora dal Cholo Simeone. L’Atletico vorrebbe ricavare almeno 20 milioni dalla cessione del terzino croato mentre il Napoli parrebbe disposto a spendere la metà.