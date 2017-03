Dalla Spagna: il Napoli torna in pressing su Dani Ceballos

Il Napoli torna in pressing su Dani Ceballos. Come riportato da “AS”, i partenopei sarebbero interessati al centrocampista del Betis Siviglia e della Nazionale Under 21 spagnola, sul quale già qualche mese fa erano stati fatti i primi sondaggi da parte del club azzurro, e in estate sono pronti a formulare un’offerta per portarlo in Serie A. Da segnalare la clausola da 12 milioni di euro presente nel contratto del classe ’96.