Dalla Spagna: Napoli, Ghoulam come vice Marcelo. Ecco il piano estivo del Real Madrid

Ghoulam a Madrid per fare il vice-Marcelo, sogno o realtà? Secondo “Eurosport” tutto ciò potrebbe verificarsi in estate. I Blancos non sono soddisfatti di Fabio Coentrao e il portoghese potrebbe presto partire, lasciando libera una casella nel reparto difensivo. Ecco allora che il Real avrebbe intenzione di strappare Faouzi Ghoulam al Napoli per portarlo a Madrid a svolgere il ruolo di vice-Marcelo. Per il 25enne algerino potrebbe essere l’occasione giusta per consacrarsi in un top club del calcio mondiale, anche se sicuramente a Napoli faranno di tutto pur di tenerselo stretto.