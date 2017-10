Dalla Spagna: Napoli, occhi del Barça su Koulibaly

Il Barcellona ha messo gli occhi su Koulibaly, questa è la nuova indiscrezione di mercato lanciata da “Mundo Deportivo”. Secondo quanto raccontato dal quotidiano catalano, molto vicino alle vicende del club blaugrana, il Barça avrebbe inviato alcuni scout all’Olimpico di Roma lo scorso sabato per visionare il difensore senegalese, impegnato col suo Napoli nella sfida contro i giallorossi. Koulibaly piace molto a Valverde, affascinato dalle doti tecniche e fisiche del difensore azzurro, ma il prezzo del suo cartellino potrebbe complicare non poco un suo approdo in Liga. Cercato a lungo dal Chelsea di Conte nell’ultima sessione di mercato, Koulibaly è rimasto a Napoli per un altro anno, con De Laurentiis che ha rispedito a Londra un’offerta da 40 milioni di euro, convinto di poterne ricavare almeno 60 dalla cessione del giocatore. Ora a provare a convincere il presidente partenopeo a lasciar partire Koulibaly potrebbe essere il Barcellona, club che ha ancora in cascina molto fieno da spendere, dopo l’incasso monstre fatto segnare con la cessione al Psg di Neymar.