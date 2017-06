Dalla Spagna: Valencia se vuoi Albiol ti devi muovere. La clausola scade…

Ore calde in casa Napoli sul fronte Albiol. Il giocatore piace molto al Valencia, club che vorrebbe fare di lui il pilastro difensivo attorno al quale costruire una squadra competitiva per la prossima stagione. Secondo quanto riportato da “Marca”, sul giocatore del Napoli pende una clausola da 9 milioni di euro, clausola che però scadrà il prossimo 30 giugno. Ecco allora che il Valencia dovrà provare un’accelerata nelle prossime ore per ottenere il sì del giocatore e non essere costretta a trattare con il Napoli. A clausola scaduta, gli spagnoli dovranno infatti sedersi ad un tavolo con De Laurentiis per discutere del prezzo del giocatore e a quel punto 9 milioni potrebbero non bastare più…