Dall’Inghilterra: assalto Arsenal ad Insigne. Pronti 50 milioni

Sirene inglesi per il Napoli. Lorenzo Insigne non ha ancora raggiunto l’accordo per il rinnovo contrattuale con gli azzurri e in Inghilterra fiutano l’affare. Secondo quanto riportato dai colleghi del Sun, l’Arsenal sarebbe pronta a sferrare l’assalto al numero 24 napoletano e avrebbe già pronti 50 milioni da investire per il suo cartellino. Il fantasista è da tempo nei pensieri dei Gunners e con l’arrivo dell’estate i londinesi sperano di poter regalare a Wenger il Magnifico… colpo di mercato.