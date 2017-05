Dall’Inghilterra: Benitez vuole Reina al Newcastle

Non solo sirene spagnole (Atletico Madrid) per Pepe Reina. Secondo quanto riportato dai colleghi inglesi del Sun infatti anche il Newcastle, guidato dall’ex tecnico dell’Inter Rafa Benitez sarebbe interessato al portiere spagnolo in rottura con il Napoli. Benitez conosce benissimo Reina dopo aver lavorato insieme a Liverpool e Napoli e lo vorrebbe con sè anche ai Magpies.