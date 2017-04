Dall’Inghilterra: corsa a due per Hysaj. United e Arsenal sul terzino del Napoli

Elseid Hysaj, terzino destro in forza al Napoli, potrebbe lasciare l’Italia nella prossima sessione di mercato. Infatti, secondo i colleghi inglesi del The Sun, il giocatore algerino sarebbe seguito con molto interesse da Arsenal e Manchester United. Il difensore, che approdò a Napoli nel 2015, è attualmente legato alla sua attuale squadra da una clausola rescissoria di 50 milioni che però non sembrerebbe essere un problema per i due club inglesi. Le due compagini vedrebbero nel giocatore il rinforzo ideale per migliorare la qualità del proprio reparto difensivo e parrebbero essere pronte a dar via ad una vera e propria asta di mercato per il calciatore.