Dall’Inghilterra: Gabbiadini vicinissimo al Southampton, manca solo il sì di DeLa

Manolo Gabbiadini e il Southampton non sono mai stati così vicini. Secondo il “Telegraph” l’attaccante partenopeo sarebbe ormai pronto a migrare in Premier League per iniziare questa nuova esperienza oltremanica. 17 milioni di sterline la cifra che il Southampton sarebbe pronto a sborsare (13 milioni subito e 4 di bonus) ma per chiudere con successo la trattativa manca ancora il via libera di De Laurentiis, anche se in Inghilterra sono convinti che il patron degli azzurri dirà sì nelle prossime ore. I Saints vogliono Gabbiadini e Manolo vuole i Saints, ora non resta che vedere se il Napoli si convincerà a lasciarlo partire.