Dall’Inghilterra: Guardiola bussa a casa Sarri. Sarà Ghoulam il sostituto di Mendy?

Il Napoli di Maurizio Sarri martedì prossimo sarà impegnato a Manchester nella sfida di Champions League contro il City di Guardiola, occasione d’oro per i due club per parlare anche di mercato. Secondo quanto riportato dal “Sun”, il manager catalano dei Citizens avrebbe infatti messo gli occhi su Ghoulam, giocatore considerato perfetto per sostituire l’infortunato Mendy, out fino a fine stagione. Guardiola vede nel terzino algerino un calciatore ideale per lo stile di gioco del suo City e il fatto che il contratto di Ghoulam scada a fine anno potrebbe permettere al club inglese di acquistare un ottimo professionista a un prezzo low cost. L’idea di Guardiola sarebbe quella di offrire circa 5 milioni di euro per convincere il Napoli a lasciar partire Ghoulam a gennaio, con i partenopei che si dovrebbero così accontentare di fare un po’ di cassa, vista la concreta possibilità di perdere poi il giocatore a zero la prossima estate. Il terzino algerino piace infatti molto in Premier League, dove club come Liverpool e Chelsea lo hanno già cercato in passato ma al momento la pista più concreta porta a un trasferimento dalla soleggiata Napoli alla piovosa Manchester, dove Guardiola è pronto a fare di Faouzi il nuovo Mendy.